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«Мой бизнес»

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Проект Регионального центра инжиниринга и кластерного развития Центра «Мой бизнес» Липецка вошёл в число лучших практик импортозамещения, отмеченных в ходе Самарского инжинирингового форума «ПРОтехнологии-2024», который проходит в технопарке «Жигулёвская долина».

Работа Липецкого РЦИ с «Авикс Групп» по созданию инновационных смазочных материалов и присадок для машиностроения и сельского хозяйства получила высокую оценку от Агентства по технологическому развитию.

Благодаря комплексному использованию мер поддержки от центра «Мой бизнес», предприятие успешно запустило и развило производство. Липецкому РЦИ удалось привлечь льготное финансирование от Фонда содействия инновациям и Фонда развития промышленности Липецкой области. Кроме того, были заключены экспортные контракты, что обеспечило продвижение компании на внутреннем и международном рынках.

Всего в рамках форума регионы представили более 40 проектов. Комиссия отобрала шесть практик в самых разных отраслях: от создания медицинских изделий до производства комплектующих бронированных тягачей.

«Изучение региональных практик в сфере инжиниринга и кластерного развития, выявление наиболее успешных и их масштабирование делает вклад в обеспечение технологического лидерства России. Радует, что в числе лучших отмечен липецкий проект. Это говорит о правильности стратегии, реализуемой в регионе по поддержке предпринимательства», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Липецкий центр «Мой бизнес» оказывает поддержку в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Функции органа управления центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой – правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.

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