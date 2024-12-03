Итоги регионального публичного конкурса «На страже общественного порядка» подведены в Липецкой области. На суд конкурсной комиссии поступило 58 материалов участников. По итогам рассмотрения всех работ определены победители в четырёх номинациях.

В торжественной обстановке в УМВД России по Липецкой области губернатор региона Игорь Артамонов и начальник Управления МВД России по Липецкой области генерал-майор полиции Дмитрий Петров наградили победителей.

«Работа в органах правопорядка требует мужества, отваги, самоотверженности. Вы обеспечиваете безопасность наших жителей. Это непростой труд, часто с риском для жизни и крайне важный для общества. Наши полицейские выполняют свой долг с честью. Сегодня мы награждаем наиболее отличившихся. Спасибо за вашу службу», – сказал губернатор.

В 2024 году по инициативе управления административных органов Липецкой области с целью морального и материального поощрения граждан за активное участие в проводимых мероприятиях по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, в том числе в борьбе с отдельными видами преступлений, выполнению задач по поддержанию правопорядка на территории региона, организован и проведен конкурс «На страже общественного порядка». Законом Липецкой области от 27 сентября 2024 года № 527-ОЗ установлены условия областного публичного конкурса и размеры премий для победителей. В конкурсе могут принимать участие граждане, участвующие в охране общественного порядка в соответствии с Федеральным законом от 2 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» на территории Липецкой области, сотрудники правоохранительных органов, которые осуществляют охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности на территории Липецкой области.

В номинации «Лучший организатор мероприятий по охране общественного порядка» первое место занял заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) ОМВД России по Грязинскому району Булгаков Максим Юрьевич

В категории «Лучший помощник правоохранительных органов» победителем стал Андрей Сергеевич Черепников, руководитель штаба молодёжной дружины в Ельце.

На втором месте — Дмитрий Николаевич Мордовкин, командир дружины «Патруль».

Третье место досталось Филиппу Сергеевичу Бабкину, внештатному сотруднику полиции.

На четвёртом месте — Алексей Васильевич Щербаков, народный дружинник из Двуреченского сельского поселения Грязинского района.

Пятое место заняла Дарья Артемовна Циприкова, заместитель командира дружины «Патруль».

В номинации «Лучший участник мероприятий по охране общественного порядка в городской местности» первое место досталось старшему инспектору по делам несовершеннолетних ОМВД России по Грязинскому району Кравцову Павлу Сергеевичу.

В номинации «Лучший участник мероприятий по охране общественного порядка в сельской местности» победителем стал участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Грязинскому району Комолов Евгений Александрович.