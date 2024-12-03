Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов вместе с главным внештатным специалистом-кардиологом ЦФО Сергеем Проваторовым провели стратегическую сессию в зале облправительства. В ней приняли участие руководители и сотрудники региональных медицинских учреждений. Обсуждались вопросы болезней системы кровообращения, а также их профилактика.

«Сердечно-сосудистые заболевания – одна из самых острых проблем здравоохранения, как в Липецкой области, так и по всей стране. В регионе мы комплексно взялись за её решение – начали делать сложные операции на сердце, усиливаем штат кардиологов, проводим телемедицинские консультации с федеральными центрами», — отмечает глава региона в своём телеграм-канале.

Главному кардиологу ЦФО представили программу диспансеризации для мужчин от 40 до 65 лет, которые наиболее подвержены болезням сердца и сосудов. «Мужское сердце» запустится в регионе уже в этом месяце. Медосмотры помогут выявить патологии и предотвратить осложнения.

В рамках рабочей поездки в Липецкую область Сергей Проваторов познакомился с работой кардиологической службы Липецкой областной клинической больницы.

«Липецкую область можно отнести к числу лидеров ЦФО в плане развития и сердечно-сосудистой хирургии и кардиологии в целом. Вы открыли очень активное отделение аритмологии, где выполнили уже 52 радиочастотных аблации с очень хорошими результатами», — комментирует главный кардиолог ЦФО.

Заместитель главврача по сердечно-сосудистой хирургии Антон Андреев сообщил, что в следующем году в ЛОКБ планируют провести около 250 таких РЧА-операций.

«Однако это не предел. Мы будем постепенно увеличивать количество операций, необходимых нашим пациентам.

К нам продолжают поступать современные медицинские приборы. Недавно мы получили аппарат УЗИ, который будет использоваться вместе с рентгеном. Во время операции он позволит получить доступ к сердцу через ротовую полость и пищевод, не делая разрезов на груди», — рассказал Антон Андреев.