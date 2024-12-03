Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и председатель областного Совета депутатов Владимир Сериков поздравили юристов и ветеранов липецкого юридического корпуса с профессиональным праздником. «Благодарим вас за преданность делу, высокие профессиональные достижения и неоценимый вклад в защиту прав и свобод граждан, – говорится в поздравлении. – Ваша работа требует не только глубоких знаний законодательства, но и высокой моральной ответственности, умения принимать взвешенные решения в сложных ситуациях.

Специалисты в области права играют важную роль в развитии гражданского общества. Вы не только поддерживаете законность и справедливость, но и помогаете людям понять свои права и обязанности.

Каждый день вы сталкиваетесь с разнообразными проблемами, которые требуют не только профессиональных знаний, но и понимания человеческой природы. Ваши действия помогают укрепить доверие граждан к правовым институтам, что является основой для стабильного и процветающего общества.

При поддержке правительства Липецкой области реализуются важные проекты, это «Доступная юридическая помощь» и «Мобилизация#Правовая помощь». Подобные инициативы особенно актуальны для участников спецоперации и их семей. Бесплатная юридическая помощь теперь охватывает более широкий круг граждан, включая детей-сирот и другие уязвимые категории жителей Липецкой области. Многофункциональные центры активно участвуют в реализации этих проектов, что позволяет обеспечить доступ к юридическим услугам каждого, кому она необходима».

Игорь Артамонов и Владимир Сериков пожелали юристам в их профессиональный праздник здоровья, благополучия и новых успехов и достижений.