15 отцов Липецкой области получили медали «Отец солдата». Это мужчины, чьи сыновья совершили подвиги в зоне СВО. Подробности некоторых засекречены до сих пор. Награда была учреждена 9 мая 2023 года Всероссийским общественным движением «Отцы России». Церемония прошла в правительстве региона при поддержке партии «Единая Россия». Медали вручили губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и председатель областного Совета депутатов Владимир Сериков.

Этот приз заслуженно считается семейным, ведь он вручается в честь обоих родителей и их совместного участия в воспитании сыновей-героев. Многие отцы пришли на церемонию вместе со своими жёнами. Некоторые уже встретили своих сыновей, а другие ещё ждут их возвращения. У четверых награждённых сыновья погибли, проявив героизм при исполнении своего воинского долга.

«Медаль «Отец солдата» — это общественная награда, подтверждение того, что граждане России понимают цену родительского подвига, осознают мужество наших бойцов, благодарны им за эту преданность и защиту», — сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.