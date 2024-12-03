Меры по профилактике правонарушений, совершенных несовершеннолетними, обсудили участники постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Липецкой области под председательством губернатора региона Игоря Артамонова.

На сегодня в Липецкой области на учете состоят 807 подростков. Многие попались на кражах, хищениях средств с чужих банковских карт, мошенничестве, в том числе с использованием информационных технологий и через Интернет. В качестве исправительных мер трудную молодежь вовлекают в социально значимую деятельность, волонтерство, молодежные движения. Ежегодно их определяют в оздоровительные лагеря на профильные смены. Эта мера введена по поручению губернатора. В 2024 году участниками такой смены стали 150 человек.

«Нужно также отправлять их в спортивные лагеря, чтобы они побыли среди целеустремленных ребят и, возможно, нашли занятие, которое отвлечет их от улицы», – отметил Игорь Артамонов.

Ещё одно предложение связано с возможностью трудоустройства несовершеннолетних. Важно, чтобы компании, куда будут принимать подростков, обеспечивали достойные условия работы, чтобы у молодых людей появилось стремление жить по закону и честно зарабатывать.

«У нас есть все данные о несовершеннолетних, находящихся на учете. Необходимо изучить географию, понять, где их больше и почему. Возможно, принять кадровые решения для усиления профилактической работы», – прокомментировал губернатор.

Также на заседании обсудили комплексный план мероприятий по обеспечению правопорядка в Липецкой области на 2025 год и план заседаний постоянно действующего координационного совещания.