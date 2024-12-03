В 2024 году в Липецкой районной больнице прошло завершающее мероприятие в рамках профилактической кампании «Здоровое долголетие».

В ходе кампании врачи из областной клинической больницы, областного клинического центра и областного перинатального центра провели углублённое обследование около 90 пациентов с хроническими заболеваниями. Также они отобрали больных для оздоровления и лечения в условиях областных стационаров, а при необходимости — за пределами области.

В состав медицинской бригады вошли специалисты разных профилей: кардиолог, невролог, ревматолог, эндокринолог, офтальмолог, гинеколог и врач ультразвуковой диагностики.

Специалисты Центра общественного здоровья и медицинской профилактики напомнили участникам мероприятия о важности здорового образа жизни и дали советы по правильному питанию.

В течение 2024 года акция «Здоровое долголетие» проходила ежемесячно в районных и центральных районных больницах. Всего врачи осмотрели порядка 1700 человек. В следующем году акция также продолжится. О местах проведения региональное управление здравоохранения сообщит у себя на сайте. «Подобные усиленные профилактические мероприятия проводятся для раннего выявления заболеваний, что позволяет вовремя взять контроль над патологией и предупредить ее прогрессирование. Это важно для предотвращения преждевременной смертности населения, в том числе в трудоспособном возрасте», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.