Имя Героя Российской Федерации Никиты Сёмочкина присвоили 24-й школе Ельца, в которой он учился. Торжественное событие состоялось в День Героев Отечества при участии губернатора Липецкой области Игоря Артамонова.

«Его жизнь оборвалась слишком рано, но стала примером мужества и любви к Родине. Мы обязаны помнить таких людей. Помнить, что за каждой наградой, за каждым именем стоит невероятная самоотверженность и любовь к своей стране. Вечная память Никите Сёмочкину», – подчеркнул Игорь Артамонов.

Никита Сёмочкин возглавлял разведывательный отряд. Он побывал в самых горячих точках специальной военной операции: в Херсоне, Мариуполе, Северодонецке и Соледаре. Его бойцы успешно выполняли сложные задачи: обнаруживали позиции противника, эвакуировали раненых, обеспечивали взаимодействие с артиллерией.

В одном из боёв под Лисичанском Никита был тяжело ранен, но продолжал командовать отрядом. Он вывел своих товарищей из засады и приказал им отступать. Затем он остался один и вызвал огонь вражеского беспилотника на себя. Ему было всего 28 лет.

Ельчанин был награждён медалями «За отвагу», орденом Мужества, медалями Суворова и Жукова. Высшая награда — звание Героя Российской Федерации — присвоена Никите Сёмочкину посмертно.