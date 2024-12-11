Военный делится опытом



Выпускник Елецкого медколледжа им. Героя Советского Союза К. С. Константиновой Дмитрий Вялых провел для студентов мастер-класс по оказанию первой помощи раненым (тактическая медицина).

У ельчанина большая практика: более двух с половиной лет он служит в зоне СВО, работал старшим фельдшером в передвижном медицинском отряде, оказывая доврачебную помощь раненым и пострадавшим непосредственно на передовой линии. Был ранен, после выздоровления трудится в госпитале. За профессиональную деятельность в боевых условиях награжден медалями Суворова и Жукова.

Дмитрий не забывает родной медицинский колледж и, находясь в отпуске, уже не впервые встречается с преподавателями, научившими его основам клинической медицины.

В этот раз студенты изучили методику наложения повязок и кровеостанавливающих жгутов при различных ранениях, увидели способы иммобилизации (фиксации поврежденных частей тела), переноски и транспортировки раненых при травмах, узнали об особенностях организации медицинской помощи и оснащении военнослужащих и медиков.

Преподаватели отметили, что мастер-класс, проведенный действующим в условиях СВО фельдшером, оказался интересным для студентов-выпускников.