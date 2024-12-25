В преддверии Нового года правительство Липецкой области и социально ответственные компании закупили более 11 тысяч сладких подарков для детей участников специальной военной операции.

Кроме того, сладости получат и дети из новых субъектов Российской Федерации, которые проживают в пунктах временного размещения в регионе.

Также были подготовлены и отправлены подарки для детей из подшефного Володарского округа Донецкой Народной Республики. Всего было отправлено 2,5 тысячи подарков.

«Хорошая, добрая традиция — поддерживать ребят, чьи отцы выполняют за ленточкой задачи повышенной сложности, борются за наше настоящее, отстаивают право на будущее. Для ребят из новых субъектов страны и нашего подшефного региона мы тоже приготовили сладкие сюрпризы. Распорядился, чтобы их доставили аккурат к празднику», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.