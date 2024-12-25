Выставка народного художника России Виктора Сорокина под названием «Вновь к истокам рек возвращаются их воды» откроется в Доме Мастера в Липецке 25 декабря в 14:00. Будет представлено больше 30 водных пейзажей. Работы мастера реалистичны, насыщены величием и умиротворяющим спокойствием, демонстрируют красоту русской природы и простоту сюжета. Среди точек притяжения — река Ельчик, отражающая особую любовь художника к Ельцу, а также реки Воронеж, Красивая Меча, Семёновка, Ангара, озеро Байкал и Чёрное море.

Выставка приурочена ко Дню художника Липецкой области, который традиционно отмечается в день рождения Виктора Сорокина. «Пейзаж занимает значительное место в наследии художника, который больше 50 лет жил и писал на липецкой земле. Творчество Сорокина является важным ориентиром для художников Липецка», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В экспозиции представлены произведения из государственных коллекций Липецкого краеведческого музея, Художественного музея и Художественного музея имени Сорокина В.С. — Дома Мастера. Также на выставке можно увидеть работы из частных собраний Назарова А.В. и Сорокина А.В.

Выставка будет работать до 16 февраля по адресу: Липецк, улица Ленина, 2.

Для получения дополнительной информации звоните по телефону: 27-77-18.