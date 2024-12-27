В 2024 году специалисты Управления Росреестра по Липецкой области обследовали 120 геодезических пунктов — 88 пунктов государственной геодезической сети и 32 пункта государственной нивелирной сети.

Акцент в 2024 году был сделан на обследовании пунктов государственной геодезической сети, ориентиры которых были потеряны в советский период.

Развитие современных технологий позволило отыскать на местности 44 пункта, ранее отнесенных к утраченным.

Обследование геодезических пунктов на территории Липецкой области проводится на постоянной основе. Вся полученная в ходе обследования информация о состоянии геодезических пунктов размещается на федеральном портале пространственных данных.

Геодезические пункты образуют единую государственную геодезическую, нивелирную и гравиметрические сети, относятся к федеральной собственности, находятся под охраной государства и рассчитаны на использование в течение длительного времени.

Уничтожение, повреждение или снос геодезических пунктов государственных сетей, неуведомление об уничтожении, повреждении или о сносе этих пунктов, отказ в предоставлении возможности подъезда (подхода) к этим пунктам для проведения на них наблюдений, влечет наложение административного штрафа, а также возмещение вреда.

Напоминаем, что с 1 сентября 2024 года вступил в силу новый порядок уведомления о случаях повреждения или уничтожения пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети, государственной гравиметрической сети, геодезических сетей специального назначения.

В случае выявления повреждения или уничтожения пункта правообладатели объектов недвижимости, на которых находятся такие пункты, а также лица, выполняющие геодезические и картографические работы, в течение 15 календарных дней со дня обнаружения обязаны направить в ППК «Роскадастр» информацию о повреждении или уничтожении пункта.