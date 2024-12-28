Каждый вызов — спасение



Так получилось, что фельдшер выездной бригады «скорой помощи» елецкого филиала ГУЗ «ЦСМПИМКЛО» Никита Антипов за один выезд спас сразу двух человек. Одного — целенаправленно, а другого — по стечению обстоятельств.

Счастливое стечение обстоятельств

В этот день поступил вызов от пенсионерки, у которой поднялось артериальное давление. Бригада отправилась в путь. Когда прибыли на место, среди близко стоящих домиков не сразу нашли тот, что под номером пять. Зато Никита заметил, что в шестом дверь приоткрыта. За шел — и увидел: из кухни дым валит. Хозяйка поставила на плиту кастрюлю с пельменями, прилегла и уснула. Не подоспей помощь вовремя, могла бы и дома, и жизни лишиться. Потом пенсионерка, конечно, благодарила так вовремя появившегося на по роге ее дома фельдшера «скорой помощи».



Новость о чудесном спасении благодаря соцсетям быстро облетела город. О Никите и его поступке узнали ельчане.

— Героем себя не считаю, — замечает фельдшер. — Каждый вызов это спасение. Получается, что все сотрудники «скорой помощи» — герои.

Мечты сбываются

Когда-то один из специалистов службы «03» спас дедушку Никиты, когда того сразил инфаркт.

— Я тогда еще в школе учился, — вспоминает Н. Антипов. — Сам «скорую» вызвал. Помню, как быстро, слаженно и грамотно действовали медики. Дедушке сразу стало легче. А после лечения в больнице он по правился окончательно. Мне тогда показалось, что люди, которые его спасли, — ангелы. И сам захотел стать одним из них.

Поэтому после 9-го класса Никита подал документы в Елецкое медицинское училище им. Героя Советского Союза К. С. Константиновой. К сожалению, в тот год не было набора на фельдшеров, получил профессию медбрата. Потом служба в армии, в медсанчасти. От мечты не отказался. Вернулся — и поступил на переобучение без отрыва от работы в отделении неотложной кардиологии горбольницы № 1 им. Н. А. Семашко. И вот уже полтора года Никита Антипов — фельдшер «скорой помощи».

Вызовы бывают разные

Вызов к больному с высоким артериальным давлением (как в тот день) — самый распространенный, таких процентов 80. Но это не значит, что случай пустяковый. Не оказать помощь вовремя — может случиться инфаркт или инсульт. Осенью-зимой в неотложку звонят температурящие больные с простудами и гриппом.

Ну а что же Новый год? Для медиков ночь с 31 декабря на 1 января такая же рабочая, как и все другие.

— В этом году буду встречать праздник дома, — говорит Н. Антипов. — В прошлом дежурил. Ничего экстраординарного не случилось. А вот коллеги рассказывали, что в дни каникул вызывают «скорую» жертвы пиротехники: можно и без пальцев, и без глаз остаться, если не соблюдать осторожность.

Иногда бригада подбирает на улицах тех, кто силы не рассчитал и переборщил со спиртным. Обычно к медикам обращаются не они, а случайные прохожие. Таких пациентов отправляют дальше праздновать в наркологический диспансер.

— Хочу напомнить людям, чтобы внимательнее относились к своему здоровью, — говорит Никита Антипов. — А еще желаю всем счастья в наступающем году, семейного благополучия и мирного неба.