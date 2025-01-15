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интересный факт

Выполнил нормы ГТО — получи 18 тысяч

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С 1 января текущего года выполнение нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) даст право на получение налогового вычета.
Как сообщает пресс-служба правительства Липецкой области, важно, чтобы в год выполнения нормативов комплекса ГТО была пройдена диспансеризация. Возрастная ступень и уровень сложности (золотой, серебряный или бронзовый знаки отличия) значения не имеют. Размер вычета — 18 тысяч рублей в год. Эта сумма не облагается налогом. Вычет предоставляется тем гражданам, которые впервые награждены знаком отличия ГТО или повторно сдали нормативы и подтвердили полученный ранее знак. Налоговый вычет может быть получен в 2025 году у работодателя в любом месяце налогового периода, но не ранее месяца, когда работник подтвердил право на него.
Также налогоплательщик может самостоятельно заявить право на вычет, представив в 2026 году декларацию по форме 3-НДФЛ за 2025 год. Сделать это можно онлайн, не посещая налоговой инспекции, с помощью сервиса на сайте ФНС России www.nalog.gov.ru (в личном кабинете налогоплательщика для физлиц). 
В 2024 году нормативы комплекса ГТО выполнили более 30 тысяч жителей Липецкой области, из них более 22 тысяч — на знаки отличия. 
Знаки за 1-й и 2-й кварталы 2024 года присланы Федеральной дирекцией спортивных мероприятий в конце декабря прошлого года. В первые недели января их должны передать в муниципальные центры тестирования. Обговорить дату получения знака отличия и удостоверения можно уже сейчас в центрах тестирования, где вы выполняли нормативы.

Первую возрастную ступень комплекса ГТО недавно преодолели воспитанники елецкой студии оригинального жанра «ПЛАМЯ» (руководитель Е. Н. Федулова).

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