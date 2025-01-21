Акция «Ленточка Ленинградской Победы» пройдет в Липецкой области с 17 по 27 января. Старт ей объявят в пятницу в 12:00 в Нижнем парке Липецка. Ленточки вручат жителям региона в знак памяти о тяготах блокадного Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Всего раздадут больше 27 000 лент блокадного Ленинграда.

Ленточка Ленинградской Победы – это полоска ткани двух цветов: оливкового и зелёного. Оливковый символизирует Победу, а зелёный – цвет жизни. Они также повторяют цвета колодки главной награды блокадников – медали «За оборону Ленинграда».

Также в эти дни на территории Липецкой области пройдут митинги и возложения цветов к мемориалам. В образовательных организациях, библиотеках, домах и центрах культуры пройдут встречи, посвящённые блокадному Ленинграду. Акцию, посвященную 81-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от нацистской блокады в годы Великой Отечественной войны, проводит Региональный центр подготовки граждан РФ к военной службе и военно-патриотического воспитания населения Липецкой области.

«872 дня блокады Ленинграда — это одна из самых печальных страниц в истории нашей страны. Она олицетворяет собой верность, отвагу и несгибаемость людей в условиях невероятных испытаний — голода, холода и обстрелов. Это событие служит нам напоминанием о том, как важно беречь мир и не допускать вторжения противника на нашу землю», — отметил Игорь Артамонов, глава Липецкой области.