Липецкий завод «Ай Эйч Пи Апплаэнсес» разработал новые модели стиральных машин и холодильников, которые поступят в продажу через несколько месяцев. В команде инженеров — выпускники ЛГТУ.

В 2022 году инвестор у компании сменился. Заводу угрожало закрытие. «Больше двух тысяч человек могли потерять рабочие места. Мы долго работали над тем, чтобы это не случилось. Пришёл новый инвестор. Ни один человек не лишился заработка. Производство не остановилось из-за нехватки сырья, а оно было», — прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своём телеграм-канале.

За 2,5 года компания нарастила не только производственные мощности с 59% до 70%, но и уровень локализации производства — с 40% до 62%. Недостающие комплектующие завод закупает, в его поставщиках — 20 компаний Липецкой области: «Электроаппарат», «Юнионвайр», «Ильпеа», «Бипласт» и другие предприятия. В сутки здесь выпускаются до 9 тысяч стиральных машин и холодильников. Компания сотрудничает с ЛГТУ и колледжами, оплачивает студентам стажировку. Летом её помимо липецких проходили 10 студентов МГТУ им. В. Баумана.

«Ситуация с этим предприятием — это наглядный пример того, как мы реагируем на экономические санкции. Мы не просто ждём, пока они закончатся, а ищем новые возможности для роста и развития. Мы перестали зависеть от иностранных компаний, значительно продвинулись в области импортозамещения и продолжаем наращивать темпы — это задача, которую поставил перед нами наш президент», — говорит руководитель региона.

Завод работает в Липецке с 1993 года. За это время они выпустили больше 50 миллионов стиральных машин и холодильников. Сейчас в линейке 400 моделей.