Две бешеные кошки — в Ельце…

Николай СЫРОМЯТНИКОВ



В прошлом году на территории Липецкой области был выявлен 21 случай лабораторно подтвержденного бешенства животных (5 собак, 15 кошек и одна куница; в Ельце — 2 кошки).



Важно вакцинировать



Потенциальную угрозу распространения бешенства представляет большое количество безнадзорных животных, которых невозможно вакцинировать: они не имеют хозяев.

Такие собаки и кошки свободно перемещаются по обширной территории в поисках корма и могут, контактируя с больным животным, заразиться бешенством. А впоследствии — спровоцировать появление «городского бешенства», когда заболевание передается от одного больного четвероногого к другому уже без участия диких животных.

Поэтому так важно вакцинировать всех домашних собак и кошек: только эта ежегодная процедура может гарантировать иммунитет к бешенству.



Что нужно

знать об этом заболевании



Бешенство — острая вирусная болезнь животных и человека. У заболевших поражается центральная нервная система. Человека, зараженного бешенством, если ему вовремя не оказали квалифицированную медицинскую помощь, эта болезнь неизбежно сведет в могилу. Эффективных методов лечения клинических признаков бешенства не существует.

Заражение людей и животных происходит при непосредственном контакте с источниками возбудителя бешенства — при укусе или даже при попадании слюны на поврежденную кожу (рана, порез, простая царапина), наружные слизистые оболочки (через рот).

У человека заражение вирусом бешенства в случае развития симптомов неизбежно приводит к смерти. Однако немедленная вакцинация обычно позволяет предотвратить летальный исход.

Бешенство — одно из наиболее опасных инфекционных заболеваний. Ежегодно в мире от этого вируса умирают десятки тысяч человек, заразившихся от больных животных.

Для профилактики используют вакцинацию домашних, бездомных и диких животных, а также устанавливают карантин при выявлении случаев заболевания, ведут разъяснительную работу среди населения. Важно знать: как правило, наиболее опасные в плане распространения вируса бешенства дикие животные (лисы) безбоязненно заходят в город, чтобы добыть себе пропитание. Ельчане зачастую их видят и даже подкармливают. И это несмотря на то, что любые контакты с дикими и безнадзорными животными потенциально опасны.



От высокой температуры

до паралича



Инкубационный период возбудителей бешенства составляет в среднем 1 — 2 месяца (от 7 суток до 1 года и более). Его продолжительность зависит от локализации повреждения (удаленность от мозга) и количеством вирусных частиц, попавших в рану. Из места повреждения вирус бешенства по нервным волокнам попадает в мозг, где вызывает энцефалит. Скорость движения вируса по нервам 3 мм в час.

Выделяют три стадии заболевания. Продромальный период длится 1 — 4 суток и проявляется повышением температуры, головной болью, утомляемостью, потерей аппетита. Отмечаются невралгии по ходу нер­вов, ближайших к месту укуса, повышенная чувствительность кожи в месте укуса, небольшие подергивания мышц.

Стадия возбуждения длится от 4 до 7 дней и проявляется периодическими приступами психомоторного возбуждения. Это выражается в резко повышенной чувствительности к малейшим раздражениям органов чувств: яркий свет, различные звуки, шум. Больные нередко становятся агрессивными, буйными, у них галлюцинации, бред, чувство страха, судороги, парезы и параличи мышц. Эта стадия болезни, как правило, сопровождается лихорадкой с температурой тела до 40oС. Затем приступы наступают все чаще, а межприступные промежутки укорачиваются.

Стадия параличей — появляются признаки поражения черепных нервов: диплопия, парез лицевого нерва, парезы лицевых мышц. Наступает паралич глазных мышц, нарушается глотательная функция. Слюнотечение в сочетании с нарушением глотания приводит к появлению пены во рту, характерной для больных бешенством. Как правило, отмечается водобоязнь: при попытке пить возникают резкие непроизвольные сокращения диафрагмы и других дыхательных мышц.

Общая продолжительность болезни — 58, изредка 10 — 12 дней. Неминуемая смерть обычно наступает от остановки дыхания вследствие повреждения дыхательного аппарата.



В госучреждениях вакцинируют бесплатно



Основные источники заражения в нашем регионе среди диких животных — лисицы, среди домашних — собаки и кошки.

Лисы и обитающие за городом бездомные собаки — наиболее вероятные источники заражения бешенством. Самые опасные периоды в этом плане — весна, лето и осень. Специалисты ОГБУ «Елецкая городская СББЖ» совместно с охотинспекторами ежегодно весной и осенью раскладывают по периметру города приманки для иммунизации диких и бродячих четвероногих.

Также проводятся месячники по иммунизации домашних животных, подворные обходы и ежедневная вакцинация на ветстанции. Для их владельцев на базе городской ветеринарной станции она абсолютно бесплатна. Частные клиники тоже имеют такие вакцины, но там за то, чтобы сделали такую прививку, разумеется, придется заплатить.



Хозяйских животных — под строгий контроль



Начальник ОГБУ «Елецкая станция по борьбе с болезнями животных» В. Л. Стебенев напоминает, что руководители предприятий, животноводческих хозяйств, учреждений, организаций и граждане, владельцы животных, обязаны:

соблюдать установленные местной администрацией правила содержания собак и кошек, других животных;

доставлять принадлежащих им собак и кошек в ветеринарные лечебно-профилактические учреждения для осмотра, диагностических исследований и предохранительных прививок антирабической вакциной;

регистрировать принадлежащих им собак в порядке, устанавливаемом местной администрацией;

не допускать собак, не привитых против бешенства, в личные по­дворья;

принимать меры к недопущению диких животных к частным подворьям, животноводческим помещениям;

немедленно сообщать ветеринарным специалистам о подозрении на заболевание животных бешенством и случаях покуса продуктивных и домашних четвероногих дикими хищниками, собаками или кошками, принимать необходимые меры к надежной изоляции подозрительных по заболеванию или покусанных животных.

Покусавших людей или собак, кошек и других животных (кроме явно больных бешенством) владельцу необходимо немедленно доставить в ветеринарное лечебное учреждение для осмотра и карантинирования под наблюдением специалистов в течение 10 дней.



Под письменное обязательство



В отдельных случаях, по разрешению ветеринарного лечебного учреждения, животное, покусавшее людей или других животных, может быть оставлено у владельца, выдавшего письменное обязательство содержать его в изолированном помещении в течение 10 дней и представлять для осмотра в сроки, указанные ветеринарным врачом, осуществляющим наблюдение.

Собак, находящихся на улицах и в иных общественных местах без сопровождающего лица, и безнадзорных кошек нужно отлавливать. Порядок их отлова, содержания и использования устанавливает местная администрация.

Учреждения коммунального хозяйства, жилищно-эксплуатационные организации, администрация рынков, мясо- и молокоперерабатывающих предприятий, магазинов, столовых, ресторанов, коменданты общежитий, домовладельцы обязаны содержать в надлежащем санитарном состоянии территории своих предприятий. То же самое касается площадок для сбора мусора и других отходов — ни в коем случае не допускать там скопления безнадзорных собак и кошек, принимать меры, исключающие возможность их проникновения в подвалы, на чердаки.

Продажа, покупка и вывоз собак за пределы области (края, республики) разрешаются только при наличии ветеринарного свидетельства с отметкой о вакцинации собаки против бешенства.

Во всех населенных пунктах Российской Федерации все собаки, независимо от их принадлежности, а в необходимых случаях и кошки (если они выходят на улицу) подлежат обязательной профилактической иммунизации против бешенства. В регистрационных удостоверениях животных делают отметки о проведенных прививках. По условиям карантина в неблагополучных по бешенству населенных пунктах не допускается проведение выставок собак и кошек, выводок и натаскивание собак.

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…Проблема обеспечения безопасности в связи с бешенством животных серьезнее, чем может показаться: напомним, что в 2015 году 15-летняя ельчанка умерла, заразившись бешенством от купленной у незнакомой женщины собаки. По данным Роспотребнадзора, семья девочки в середине декабря 2014 года приобрела на рынке «Дионис» щенка смеси хаски и немецкой овчарки.

В ходе расследования выяснилось, что полуторамесячный щенок проявлял агрессию и кусал всех членов семьи — отца, мать, 7-летнего мальчика и 15-летнюю девочку. В начале января 2015 г. щенок умер. А спустя два с половиной месяца, 19 марта, юная ельчанка почувствовала недомогание. 21 марта она обратилась в поликлинику, а 24 марта умерла.

Последующие исследования подтвердили: причиной смерти стал именно вирус бешенства, которым несовершеннолетнюю заразила собака.

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Ежедневно на обязательную ежегодную бесплатную вакцинацию от бешенства можно привести собак и кошек в ветеринарную клинику ОГБУ «Елецкая городская СББЖ» по адресу: ул. Пожарная, 2-а (напротив бассейна «Виктория»). Телефоны для справок: 6-59-87, 6-59-86, 6-41-90.