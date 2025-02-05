Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов по видеосвязи обсудил с Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко итоги программы по модернизации инфраструктуры детского отдыха и оздоровления за 2024 год. В лагере «Прометей» были построены пять модульных корпусов на 47 мест каждый.

«Стройка – дело долгое, а отдых детям нужен прямо сейчас. Вот тут модульные корпуса и помогают: возводятся за несколько месяцев, срок службы – десятки лет», — комментирует Игорь Артамонов. За счёт строительства новых модулей «Прометей» стал круглогодичным: теперь в нём проводятся ещё осенние и зимние смены.

Спикер Совфеда отметила работу региона в части модернизации оздоровительного лагеря. «Здорово, что такой прославленный лагерь начал возрождаться. Уверена, он будет наполнен новым содержанием», — выразила уверенность Валентина Матвиенко.

В «Прометее» продолжаются масштабные работы по обновлению. В планах — провести капитальный ремонт столовой и восстановить старые жилые корпуса, каждый из которых рассчитан примерно на 100 человек.

В настоящее время ведётся ремонт медицинского блока. В нём появятся соляные пещеры, криосауны и кабинеты физиотерапии.

Стадион уже отремонтирован, сейчас идёт строительство трибун.

В своём тг-канале Игорь Артамонов сообщил, что в 2025 году в лагерях региона построят ещё шесть модульных корпусов: два – в «Солнечном», по одному – в «Белой берёзке», «Альбатросе», «Чайке» и «Ёлочке».