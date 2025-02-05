Министр экономического развития РФ Максим Решетников обсудил с губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым итоги участия региона в нацпроекте «Производительность труда». Встреча проходила по видеосвязи.

С 2019 года к работе в рамках нацпроекта подключились 99 липецких предприятий. Благодаря Региональному центру компетенций (РЦК) реализовано уже 57 бережливых проектов. У компаний на 35,6% сократилось незавершенное производство, на 39,5% уменьшилось время протекания процесса. Выработка продукции, напротив, выросла — в среднем на 70%, а суммарный экономический эффект составил больше 458,9 миллиона рублей.

Бережливые технологии были внедрены не только на производствах, но и в бюджетной сфере. С 2022 года благодаря РЦК прошли обучение больше 3,5 тысяч бюджетников, реализовано более 400 проектов по оптимизации. Потенциальный экономический эффект — более 500 миллионов рублей. «Отказ от дублирующих отчётов, цифровизация, ИИ — всё это делает работу эффективнее. Госслужба — не про бесконечную бумажную волокиту, а про реальные дела и решение проблем», – отмечает Игорь Артамонов.

С 2025 года в Липецкой области стартует новый национальный проект «Эффективная и конкурентоспособная экономика», направленный на повышение производительности труда на предприятиях различных отраслей и в социальной сфере, а также на стимулирование инвестиционной активности.