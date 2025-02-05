В городе Елец, расположенном в Липецкой области, близится к завершению строительство самого крупного в регионе физкультурно-оздоровительного комплекса. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов лично проинспектировал ход работ.

По информации от подрядчика, готовность объекта составляет 90%. В данный момент в каждом из корпусов — универсальном, гимнастическом и борцовском — ведутся работы по отделке помещений. Специалисты занимаются монтажом систем вентиляции и водоснабжения, устанавливают современное освещение, проводят покраску стен и потолков, а также металлоконструкций.

В гимнастическом и борцовском залах уже уложено напольное покрытие из паркета. Отдельное пространство будет предназначено для занятий баскетболом, волейболом и мини-футболом.

В физкультурно-оздоровительном комплексе можно будет проводить соревнования по различным видам спорта. Здесь смогут заниматься как любители, так и профессиональные спортсмены.

«ФОК станет центром притяжения для спортсменов и жителей Ельца. Универсальный корпус, гимнастический зал и зал для единоборств позволят проводить тренировки и соревнования по самым разным видам спорта: от баскетбола и волейбола до мини-футбола и гимнастики. Уникальность объекта в том, что здесь можно будет одновременно организовывать несколько турниров, что сделает ФОК не только гордостью города, но и важной спортивной площадкой областного уровня. Мы уверены, что здесь мы увидим новых чемпионов», – отметил Игорь Артамонов.