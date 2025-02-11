Ветеран СВО Николай Зеркалов из Ельца организовал в городе открытый турнир по пауэрлифтингу, посвящённый Году защитника Отечества. Состязания прошли 9 февраля на базе спортшколы №1, в них участвовали спортсмены от 14 лет из Липецка, Ельца и Долгоруково.

Николай Зеркалов был призван на службу в рамках частичной мобилизации. Он служил наводчиком на позициях в Запорожской и Херсонской областях. В одном из сражений он получил тяжёлое ранение, в результате которого ему ампутировали ногу. За проявленное мужество и отвагу он был награждён Орденом Мужества.

После возвращения домой Николай активно включился в общественную жизнь. Он также продолжает заниматься своим любимым видом спорта — пауэрлифтингом. В январе он одержал победу в областном турнире «Рождественский жим», который проходил в Тербунах. Об этом сообщили в отделении фонда «Защитники Отечества» Липецкой области.

Благодаря полученному гранту Николай смог организовать подобные соревнования в Ельце. Он планирует и дальше развивать пауэрлифтинг в городе.

«Наши Защитники возвращаются домой. И идей, как служить Родине на гражданке, у них множество. Безусловно, мы обязаны оказать поддержку, чтобы парни могли развиваться, самореализовываться», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.