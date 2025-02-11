Четвертый этап второго сезона проекта «Мультиспортивная детская лига» прошел в Липецке на стадионе «Сокол». В соревнованиях по северной ходьбе приняли участие больше 1000 юных спортсменов в возрасте от 5 до 14 лет.

Ходьба с палками, несмотря на свою кажущуюся лёгкость, стала серьёзным испытанием для участников. Основное условие состязаний — быстрая, но исключительно пешая ходьба. Переход на бег означал снятие с соревнований.

Для разных возрастных категорий были подготовлены дистанции:

300 метров — для детей 5–6 и 7–8 лет;

600 метров — для детей 9–10 лет;

800 метров — для детей 11–12 лет;

1200 метров — для детей 13–14 лет.

29 марта пройдет пятый этап Мультиспортивной детской лиги. Ребят ждут соревнования по городошному спорту.

«Мультилига — это больше, чем спорт и соревнования. Это про единство, про то, как родители и дети находят общие интересы, как семьи знакомятся, общаются и становятся ближе друг к другу», — прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.