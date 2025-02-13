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Общество

ОПМ «ДОЛЖНИК»

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С 11 по 18 февраля Елецким ЛО МВД России на транспорте совместно с Елецким МРО УФССП России по Липецкой области проводится оперативно профилактическое мероприятие «Должник».

Основной целью данного мероприятия является пополнение доходной части консолидированного бюджета в части взыскания штрафных санкций, обеспечения неотвратимости наказания за совершенное правонарушение, привлечения к административной ответственности лиц, в добровольном порядке не уплативших в установленный законом срок административный штраф.

        Елецкий ЛО МВД России на транспорте напоминает о том, что административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

Граждане, по каким-либо причинам не уплатившие штрафы, могут быть подвергнуты наказанию по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа (но не менее 1000 рублей), либо наказанием может стать административный арест на срок до 15 суток или обязательные работына срок до пятидесяти часов.

Призываем вас в обязательном порядке и своевременно оплачивать административные штрафы. Информацию о штрафах вы можете узнать по телефону 7-58-66 или обратиться по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Привокзальная, пл. 1.

         ГИАЗ Елецкого ЛО МВД России на транспорте.

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