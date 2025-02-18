В областном центре 23 февраля в 12:00 на базе спортивной школы №1 (ул. Циолковского, 31а) состоится первый фестиваль воркаута, посвящённый памяти героев, павших в ходе специальной военной операции.

В программе мероприятия — соревнования по различным дисциплинам: воздушно-силовой атлетике, трикингу, двоеборью, вису на вращающейся перекладине и многоборью. Также организаторы подготовили увлекательные конкурсы и специальные награды для детей.

Все зарегистрированные участники получат электронные дипломы с результатами своих выступлений.

Программа фестиваля:

11:00–11:50 – регистрация, открытая тренировка;

12:00–12:10 – открытие;

12:10–17:00 – соревнования, конкурсы, розыгрыш призов;

17:00–17:30 – награждение;

17:30–18:00 – закрытие.

Подробности в сообществе Ассоциация воркаута.

«Прекрасно, что в Липецкой области есть условия для занятий практически любым спортом. Даже казалось бы таким видом, как уличная воздушно-силовая атлетика, который предполагает занятия на открытом воздухе, у нас можно заниматься круглый год в комфортных и оборудованных залах. Те дисциплины, которые пользуются наибольшей популярностью, несомненно, должны иметь хорошую и доступную базу для тренировок и соревнований», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.