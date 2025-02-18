Профилактические медицинские осмотры в 2024 году прошли больше 600 тысяч жителей региона – это свыше половины населения Липецкой области. Из этого числа осмотренных 445 970 человек прошли диспансеризацию, 55 489 человек – углублённую диспансеризацию, 152 192 человека – профилактические осмотры, 76 927 человек – диспансеризацию репродуктивного здоровья.

Результаты медицинского осмотра показали, что у каждого третьего взрослого человека есть предпосылки для развития различных заболеваний.

Чаще всего встречается избыточный вес, который был выявлен у 187 576 человек в 17 районах. На втором месте по распространённости находится повышенный уровень холестерина, который был обнаружен у 140 042 человек. Третье место занимает неправильное питание, которое было выявлено у 103 312 человек.

Кроме того, в результате диспансеризации у 299 человек были выявлены онкологические заболевания, у 1575 человек – сахарный диабет, у 7355 человек – заболевания сердечно-сосудистой системы, у 768 человек – болезни дыхательной системы, у 1829 человек – болезни пищеварительной системы.

Также были проведены профилактические осмотры среди детей, охватившие 189 928 человек, сообщили в минздраве Липецкой области.

«Результаты диспансеризации показывают, что своевременное выявление факторов риска и заболеваний позволяет предотвратить их развитие. На уровне региона мы уделяем этому большое внимание, в том числе и в рамках нового нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» – перестроим маршрутизацию и расписание работы докторов, чтобы ускорить прохождение медосмотров», – комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.