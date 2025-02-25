Самостоятельно работающий на скорой помощи фельдшер ежедневно проявляет себя как специалист-универсал. В разных ситуациях он выполняет функции и полевого хирурга, и травматолога, и терапевта; также он должен быть знаком с основами токсикологии, педиатрии и акушерства, уметь оценить неврологическое и психическое состояние пациента, провести необходимые исследования и сделать выводы из полученных данных.

Фельдшеры, как правило, имеют среднее образование в области медицины. Они наделены следующими полномочиями: оказание лечебно-профилактической и санитарно-профилактической помощи, первой неотложной медицинской помощи при острых заболеваниях и несчастных случаях. Кроме того, фельдшер диагностирует типичные случаи наиболее часто встречающихся заболеваний и назначает лечение, используя при этом современные методы терапии и профилактики заболеваний, выписывает рецепты.

В регионе действует ряд мер по социальной поддержке фельдшеров:

— ежемесячная компенсация оплаты ЖКХ фельдшера, работающего в селе;

— ежемесячная компенсация за наем жилья фельдшера скорой помощи;

— выплаты выпускникам сузов, трудоустроившимся фельдшерами ФАПов, – 50 тыс. рублей, фельдшерами скорой медицинской помощи – 100 тыс. рублей;

— выплата по программе «Земский фельдшер» – от 500 до 750 тыс. рублей.

В Центре скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области по состоянию работают 469 фельдшеров. Всего в 2024 г. выполнено 208535 вызовов, из них фельдшерскими бригадами обслужено 170949 вызова. Кроме того, в прошлом году в 2024 году прошло обучение 329 специалистов фельдшерского персонала, в том числе по программам: «От клиентоориентированности к клиентоцентричности» – 89 человек, «Стресс. Стрессоры. Практики саморегуляции» – 89 человек.

Также заключено 20 целевых договоров со студентами Липецкого медицинского колледжа. Работа фельдшера требует полной самоотдачи, большой физической и моральной нагрузки, а также огромной ответственности. Именно от того, как сработает фельдшер, напрямую зависят жизни многих пациентов. Люди этой профессии должны уметь оперативно оценить состояние больного, обладать быстротой реакции. Поэтому считается, что случайных людей среди них нет, остаются только те, для кого становится насущной потребностью дарить людям самое ценное – здоровье. И даже профессиональный праздник многие фельдшеры встречают на рабочих местах, спасая жизни своим пациентам.

«Здравоохранение является одним из важнейших направлений социальной политики, реализуемой в регионе. От удовлетворенности жителей медицинским обслуживанием зависят многие показатели уровня жизни. Этой сфере необходимо уделя

Кроме того, со студентами Липецкого медицинского колледжа заключено 20 целевых договоров.

Работа фельдшера требует полной самоотдачи, огромной физической и моральной нагрузки, а также высокой ответственности. От профессионализма фельдшера напрямую зависят жизни пациентов. Эти специалисты должны уметь быстро оценивать состояние больного и действовать решительно.

Считается, что в этой профессии случайных людей не бывает. Остаются только те, для кого дарить людям самое ценное — здоровье — становится жизненной необходимостью. Многие фельдшеры даже свой профессиональный праздник встречают на рабочих местах, спасая жизни пациентов.

ть первостепенное внимание, особенно исполнению обязательств в рамках нацпроектов и федеральных программ», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.