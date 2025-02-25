Уникальный проект «Мультиспортивная детская лига», реализуемый в Липецкой области при поддержке губернатора Игоря Артамонова, стартовал в Мариуполе. Липецкая делегация привезла соревнования по плаванию, легкой атлетике и дартсу для детей 8-11 лет.

В тестовом режиме в Мультилиге приняли участие около 100 детей. Каждый из них получил медали, подарки и грамоты.

«Наша Мультилига оказалась настолько успешной и востребованной, что в первом же сезоне нам пришлось увеличивать квоты – было много желающих участвовать. Потом она переросла в семейную, которая тоже полюбилась липчанам. Этот проект объединяет, укрепляет здоровье, вселяет уверенность в себе. Думаю, что и мариупольским ребятам мультиспортивная лига подарит массу положительных эмоций. Мы хотим, чтобы каждый ребёнок, независимо от обстоятельств, мог заниматься тем, что ему нравится, и мечтать о большом будущем. Ведь спорт объединяет, делает мир лучше и даёт детям возможность быть счастливыми», – прокомментировал губернатор региона Игорь Артамонов.

«Мультиспортивная детская лига» — это проект, где нет проигравших, ведь все дети — победители!

В Липецкой области с 2023 года проводится мультилига, которая состоит из нескольких этапов в течение года.

Каждый месяц дети в возрасте от 5 до 14 лет могут попробовать свои силы в одном из 11 видов спорта.

Перед соревнованиями по текущему виду спорта проводятся массовые тренировки, а после соревнований все дети получают медали в виде карты одного из муниципалитетов региона.

Эти медали нужно собрать в медальницу-карту Липецкой области. Участники, которые соберут карту целиком, на гранд-финале получают дополнительные подарки и кубки.

В каждом этапе лиги участвуют более 1000 детей.