Жители Липецка и области приняли участие в масштабном спортивном мероприятии — «Лыжня России». Соревнования состоялись в селе Ленино Липецкого района и собрали 2200 участников.

Спортсмены соревновались на дистанциях 5 и 10 километров, а для детей был организован забег на 1 километр. Изначально гонка была запланирована на 8 февраля, но из-за отсутствия снежного покрова её пришлось перенести.

«Хорошая, добрая традиция – выходить на старт всей страной, всей семьей, всем рабочим коллективом. Каждый, кто принял участие, показал себе и всем окружающим единство со всеми россиянами», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Победителями на дистанции в 5 км стали Артем Моисеев и Варвара Чернышова. В гонке на 10 км первыми к финишу пришли Дмитрий Жданов и Полина Нестерова. Кроме того, 20 человек пополнили ряды потенциальных доноров костного мозга. После и перед гонкой участники «Лыжни России» сдавали кровь в мобильном пункте областной станции переливания крови. Теперь они попадут в регистр доноров и смогут спасти жизни людям с заболеваниями кроветворной системы. Около 5000 россиян каждый год нуждаются в трансплантации костного мозга от неродственного донора.