Центр поддержки экспорта Липецкой области (входит в структуру центра «Мой бизнес») в рамках федеральной программы Школы экспорта Российского экспортного центра 19 февраля провел бесплатный семинар «Возможности онлайн экспорта» в Чаплыгине. Предпринимателям рассказали, как с помощью онлайн-каналов продаж повысить прибыльность и привлечь новых иностранных покупателей, получить доступ к аудитории зарубежных интернет-магазинов. Участники узнали о возможностях и затратах при интернет-экспорте, познакомились с рейтингами стран по объему онлайн-торговли и онлайн-ритейлеров.

Обучающий семинар Школы экспорта РЭЦ «Возможности онлайн-экспорта» в центре «Мой бизнес» Ельца состоялся 20 февраля. Участниками программы стали представители малого и среднего бизнеса. Им рассказали об инструментах для повышения прибыльности интернет-экспорта и как получить доступ к аудитории зарубежных интернет-магазинов. Также были рассмотрены примеры расчета прибыли экспортного интернет-проекта по методу юнит-экономики и разобраны самые популярные маркетплейсы для трансграничной электронной торговли: Ebay, Amazon, Alibaba.

Все участники обоих мероприятий получили сертификаты, подтверждающие их статус слушателей Школы экспорта РЭЦ. С расписанием следующих мероприятий в рамках программы Школы экспорта РЭЦ можно ознакомиться на сайте и в социальных сетях.

«Замечательно, что предприниматели Липецкой области стремятся к расширению своих горизонтов в прямом и переносном смысле. Таких активных и предприимчивых бизнесменов нужно поддерживать, что в регионе и делается, причем достаточно успешно. По обучению МСП экспортной деятельности наш регион в лидерах в стране»,– прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.