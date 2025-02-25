Губернатор региона Игорь Артамонов сегодня провёл рабочую встречу с мэром Липецка Романом Ченцовым. Обсуждались приоритеты в развитии города на 2025 год.

Номером один в повестке была названа коммунальная сфера. В частности, предстоящие работы по ремонту водопровода и теплосетей. Губернатор подчеркнул, что нужно активнее взаимодействовать с ресурсными организациями, чтобы работы выполнялись качественно и в срок. Градоначальник ответил, что настроен решительно – при необходимости мэрия окажет содействие, а при откровенном затягивании ремонтов примет жёсткие меры.

Также говорили о ремонте дорог и мостов. В этом году в Липецке работы ведутся сразу на трёх путепроводах. Второй год реконструируют переправу на улице Студёновской. Проект долгосрочный, так как ремонта здесь не было 70 лет – объект и инженерные коммуникации под ним сильно изношены.

Глава города сообщил губернатору о работе с участниками специальной военной операции и их семьями, а также о своих планах по привлечению инвестиций, модернизации уличного освещения, ремонту и строительству школ, а также улучшению общественных пространств.

В частности, в этом году в Нижнем парке планируется установить аттракционы, а на Зелёном острове создать спортивную зону, не имеющую аналогов в регионе.

«Мэрии нужно будет решить вопрос с общественным транспортом до Центрального пляжа, чтобы все желающие круглый год могли легко добираться до спортивного «города» на Зелёном острове», – прокомментировал губернатор.