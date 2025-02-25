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Годовщине начала СВО посвятил онлайн-урок мужества центр подготовки граждан к военной службе и военно-патриотического воспитания населения Липецкой области. Его прослушали 9 260 человек — школьников, студентов колледжей и техникумов, воспитанников патриотических объединений, клубов и других учреждений допобразования региона. 

Слушателям презентовали документальный проект «Лица СВО» авторства заместителя руководителя липецкого фонда «Защитники Отечества» Алины Теперик и начальника информационного отдела телеканала «Липецкое время» Олеси Кузьминой. В цикл «Лица СВО» входят «Мужики», «Мамы», «Девчата», построенные на интервью с липецкими бойцами и их родными.

«Истории наших бойцов, рассказанные ими, — одни из лучших уроков мужества для нашей молодёжи, которая заслуживает неискажённой правды о событиях спецоперации. Испытания, которые выпали на долю парней, вызывает чувство глубокого уважения к ним. И чувство гордости за нашу страну, у которой есть такие Герои и такой крепкий, надёжный тыл», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В рамках проекта «Лица СВО» был создан фильм «Наши V Угледаре». В нём представлены уникальные кадры, снятые после освобождения города.

В фильме «Рожденные летать» рассказывается о лётчиках Михаиле Чупракове и Викторе Хожайнове, которые были сбиты в небе над Брянской областью в мае 2023 года.

На уроке спикеры представили ещё одну работу, которая также вошла в цикл — «Наши пацаны». Одним из героев фильма стал Николай Зеркалов. После тяжёлого ранения на СВО он смог не только вернуться к любимому виду спорта — пауэрлифтингу, но и благодаря полученному гранту организовал в Ельце турнир, посвящённый Году защитника Отечества.

На онлайн-встрече также присутствовал ветеран СВО Алексей Фурлов, который ответил на вопросы ребят из Областной кадетской школы, присутствующих на уроке мужества очно.

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