Единовременное пособие при рождении ребенка — разовая мера поддержки, которая выплачивается работающим и неработающим жителям Липецкой области на каждого ребенка независимо от уровня дохода семьи. В 2024 году её получили свыше 5500 липчан. C 1 февраля 2025 года единовременное пособие при рождении ребенка проиндексировано, теперь оно составляет 26 941 рубль. Выплата предоставляется одному из родителей на каждого появившегося в семье ребенка, в том числе на усыновленного. При рождении двойни или тройни пособие выплачивается на каждого.

Работающим жителям Липецкой области пособие назначается беззаявительно на основании данных о рождении ребенка из реестра ЗАГС. Если работает только один родитель в семье, пособие выплатят именно ему. Если работают оба родителя, Отделение СФР по Липецкой области автоматически выплатит пособие матери. Средства поступят на счет в течение 10 рабочих дней после получения данных. Если деньги одному из работающих родителей по каким-то причинам не поступили, необходимо обратиться к своему работодателю.

Чтобы получить пособие, неработающим родителям нужно подать заявление через портал Госуслуг, клиентскую службу регионального отделения Социального фонда или МФЦ.

Любой из родителей может обратиться за пособием в течение шести месяцев после рождения ребёнка. Заявление рассматривается в течение 10 рабочих дней после поступления всех необходимых документов.

После принятия решения о назначении пособия средства будут перечислены в течение пяти рабочих дней. Это подтвердили в Отделении Социального фонда России по Липецкой области.

«Радует, что в Липецкой области растет число многодетных семей. За 5 лет их стало на 16% больше. Это свидетельствует об успешности стратегии, разработанной и применяемой в регионе в отношении семей, материнства и детства», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.