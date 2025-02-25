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На инвестиционном портале Липецкой области  появился  личный кабинет инвестора. Предпринимателям теперь можно не обращаться очно за получением консультаций в органы власти, Агентство инвестиционного развития или Фонды. Ответы на все вопросы можно получить онлайн на сайте, перейдя во вкладку «Личный кабинет инвестора».

Здесь в режиме единого окна доступен ряд удобных функций, например, подача заявки на подбор земельного участка, контроль статуса рассмотрения документов и этапов дорожной карты проекта, оперативное получение ответов на возникающие вопросы, в том числе индивидуальная подборка мер поддержки. «Это единое окно для бизнеса, который хочет работать в Липецкой области. Таких компаний много и мы открыты для диалога. Ресурс делает это взаимодействие понятнее, проще и эффективнее», – отмечает губернатор региона Игорь Артамонов.

Инвестиционный портал региона – это уникальный ресурс, который предоставляет исчерпывающие сведения о возможностях Липецкой области. Здесь собраны инструменты поддержки для предпринимателей и инвесторов, а также представлена инвестиционная карта, на которой отмечены более 300 объектов для строительства или аренды.

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