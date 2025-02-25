Широкую Масленицу отпразднуют в Ельце 1 и 2 марта. Гуляние перенесет гостей мероприятия на столетие назад. Тогда Елец был блинной столицей России. По сведениям современников, в конце 19 века город обеспечивал блинной мукой на Масленицу почти всю страну. Эта специальная смесь изготовлялась из пшеничной и гречневой муки. Блины были трудоемкими в изготовлении, но получались особенно вкусными. Ельчане по сей день пекут гречневые блины. Именно они, приготовленные по старинным рецептам елецких родов, станут главной фишкой гуляния «Елец – блинная столица России».

На протяжении двух дней в историческом центре города блины по аутентичным рецептам Липецкой области будут продавать предприятия общепита. Их дополнят блюда традиционной русской кухни. Гуляние предполагает обширную культурную программу, стилизованную в традиции 19-начала 20 веков. Антураж обеспечат фольклорные ансамбли, а для оформления праздника используют узоры елецких рояльных гармоней. На специальной площадке в сквере Пришвина можно будет попробовать обмолотить зерно ручными жерновами и приготовить блин на костре.

К Масленице будет выпущена лимитированная партия блинной муки по старинному рецепту. Её можно будет приобрести на ярмарке.

Кроме того, участники местных спортивных клубов покажут реконструкцию кулачных боёв, которыми славился этот праздник.

Кульминацией праздника станет «отжигание хвоста Масленице» — так в старину называли обычай сжигания соломенной кучи в прощёное воскресенье. Однако в наше время без сжигания чучела не обходится ни один праздник. Организаторы постараются объединить старинные и современные традиции.

«Культура Липецкой области является неотъемлемой частью необычайно богатой истории русского народа. Сохранение и популяризация традиций и обычаев на территории региона – одно из основных направлений деятельности правительства области в этой сфере», – неоднократно подчеркивал губернатор Игорь Артамонов.