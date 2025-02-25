Постановление администрации городского округа город Елец от 21.02.2025 №411 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Елец от 09.08.2016 №1674 «Об утверждении Правил определения требований к закупаемым муниципальными органами и подведомственными казенными, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) для муниципальных нужд» (с изменениями от 30.06.2017 №1146, от 21.12.2020 №1722)»