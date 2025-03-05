Город Задонск, расположенный в Липецкой области, занял шестое место в рейтинге самых популярных городов России, составленном сервисом «Авито Путешествия». Исследование проводилось на основе анализа рынка бронирования на 2024 год.

По данным сервиса, количество бронирований жилья в Задонске увеличилось в 2,52 раза по сравнению с прошлым годом. Это говорит о растущей популярности города среди туристов.

«Отличное сочетание: Задонск и туризм. Видим, что с каждым годом интерес к этому городу у гостей всё больше. Стараемся инфраструктурно его развивать. Благоустраиваем общественные пространства, восстанавливаем старинные усадьбы, развиваем гостиничный бизнес: недавно построили новый комплекс рядом с трассой М-4 «Дон», — прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.