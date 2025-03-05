«Служба социальных помощников» продолжает оказывать поддержку жителям ЛО, попавшим в больницу и нуждающимся в особой заботе. Проект запущен в регионе в октябре 2023 года. Сейчас соцпомощники есть в 10 больницах, четыре из которых находятся в Липецке.

Специалисты оказывают поддержку людям, которые по тем или иным причинам утратили способность к самообслуживанию в силу возраста, инвалидности, травм или заболеваний. Они берут на себя решение немедицинских вопросов и сопровождают пациентов на всех этапах: от госпитализации до выписки.

За время работы более 900 жителей Липецка благодаря помощи социальных работников смогли оформить документы и получить льготы и пособия, а также получить технические средства реабилитации из пунктов проката. Также были заключены договоры о предоставлении социальных услуг на дому.

Для маломобильных граждан была организована транспортировка. Сотрудникам социальной защиты из других регионов удалось восстановить документы лицам без определённого места жительства и найти их родственников.

Ещё 45 тысяч жителей Липецка, находящихся в больницах, были проинформированы о возможности получения таких услуг.

«Сейчас в нашей «Службе» — 12 сотрудников. Позаботились о том, чтобы им было комфортно в медучреждениях, где они трудятся. Для каждого организовали рабочие места с доступом ко всем сервисам нашей соцзащиты. Вся информация о нуждающихся в дальнейшей помощи пациентах поступает в базу данных. Подключаются специальные службы. Это позволяет нам непрерывно поддерживать наших липчан», — прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.