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Торжественное открытие онлайн-олимпиады по финансовой грамотности и предпринимательству для школьников прошло в Центре молодежной карьеры в Липецке. Первыми в регионе свои знания показали более 40 старшеклассников из Липецка и Лебедянского района.

В этом году V Всероссийская онлайн-олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству пройдет для учеников 1-11 классов. Присоединиться к ней можно на портале «Учи.ру» с 4 марта по 3 апреля. Участие бесплатное. 

«Мы очень заинтересованы в том, чтобы жители Липецкой области  повышали свою финансовую грамотность. Крайне важно, чтобы любой человек владел современными финансовыми инструментами и умел планировать личный и семейный бюджеты, свои расходы, адекватно оценивать существующие риски и правильно вкладывать деньги», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Олимпиада состоит из 8 восьми заданий на разные темы. Общая продолжительность прохождения заданий – 1 час. Олимпиадные задания не требуют специальных знаний и приближены к реальной жизни: они отражают ситуации, с которыми может столкнуться каждый ребенок. Школьники научатся планировать бюджет, оценивать риски и противостоять мошенническим схемам. А еще попробуют себя в роли предпринимателей – будут анализировать вводные данные, прогнозировать спрос и управлять ресурсами в собственном проекте, чтобы нарастить прибыль. 

В зависимости от количества набранных очков участники получат диплом, почётную грамоту или сертификат. Награды будут доступны в личных кабинетах.

Олимпиада проводится Банком России, Министерством финансов Российской Федерации, Министерством экономического развития Российской Федерации и автономной некоммерческой организацией «Национальные приоритеты» при поддержке Движения первых в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентоспособная экономика».

В Липецкой области олимпиада проходит при поддержке Регионального центра финансовой грамотности и липецкого отделения Банка России.

В 2024 году во Всероссийской онлайн-олимпиаде по финансовой грамотности и предпринимательству приняли участие более 30 тысяч школьников из Липецкой области. 

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