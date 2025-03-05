Передвижная художественная экспозиция из Международного собрания детского рисунка Российской академии образования «Мы – наследники Победы! Помним, гордимся!» открылась Липецком областном колледже искусств имени К.Н. Игумнова. Она посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. 56 рисунков отражают взгляд детей и подростков разных поколений на тяжелый путь народа к Победе. Зрители смогут увидеть работы детей, начиная с 1940-х годов до наших дней. В течение недели в рамках акции пройдут экскурсии по выставке в сопровождении специалистов Российской академии образования, мастер-классы по изобразительному творчеству и хоровому пению, просветительские лекции.

Как отметили представители Российской академии образования, в работах 40-х годов дети – свидетели событий – отражали то, что они видели, как шла война в городах и селах, подвиги людей. Некоторые работы выполнены на простых тетрадных листочках. Дети же ХХI века подпитываются памятью семьи, которая хранится в альбомах, изучают фотоархивы, литературные произведения о войне.

В рамках проекта в 14 городах России — Смоленске, Калуге, Туле, Орле, Липецке, Воронеже, Тамбове, Рязани, Владимире, Иванове, Костроме, Ярославле, Твери и Москве — пройдёт передвижная выставка.

В экспозицию войдут работы юных художников из регионов, где будет проходить выставка, в том числе из Липецкой области.

«Подобные выставки несут особую образовательную миссию, которая способствует формированию исторической памяти и патриотизма у подрастающего поколения. Дети через рисунки выражают свои эмоции и мысли о войне. Это помогает им осмыслять историю», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.