В течение первых двух месяцев 2025 года в четырёх тепличных комплексах Липецкой области было собрано 26 тысяч тонн огурцов, помидоров и салатов.

Помидоры продолжают оставаться лидерами по объёмам урожая: их было собрано 13 тысяч тонн. В теплицах Елецкого района помимо огурцов и салатов теперь выращивают и помидоры в форме сливы.

В теплицах Данковского, Хлевенского и Усманского районов собирают помидоры черри коктейльные, сливовидные, круглые крупные и среднеплодные. Также было получено 12,6 тысячи тонн огурцов и 400 тонн салатов.

«Все тепличные комплексы Липецкой области – современные передовые производства. В них с одного квадратного метра продукции можно получить значительно больше, чем в обычных теплицах», – не раз отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.