Липецкие аграрии приступили к весенним полевым работам. Одними из первых в поля вышли аграрии Измалковского округа. Они начали с подкормки многолетних трав, потом возьмутся за озимые, сообщили в минсельхозе региона.

Осенью прошлого года под урожай 2025 года в регионе озимыми культурами было засеяно 340 тысяч гектаров. Результаты исследования озимых на содержание сахаров показывают, что перезимовали растения удовлетворительно. По данным диагностики содержание сахаров составляет 14%, показатель удовлетворительный, хотя и ниже уровня прошлого года на 2%.

В хозяйствах региона имеется достаточное количество азотных удобрений, необходимых для проведения весенних полевых работ. В случае необходимости пересева озимых культур в области создан резервный запас семян.

Для ярового сева имеется более 90 тысяч тонн семян зерновых и зернобобовых культур, что составляет 106% от запланированного объёма. Проблем с поставкой семян других культур не наблюдается. Аналогичная ситуация и с обеспечением средствами защиты растений.

Липецким аграриям предстоит засеять более одного миллиона гектаров. Для проведения весенних полевых работ подготовлено более 5 тысяч тракторов, 2 тысячи сеялок и почти столько же культиваторов.

«Полевые работы весной – критически важный период для сельского хозяйства Липецкой области, определяющий будущий урожай. По опыту прошлых лет мы знаем, что весна – это время переменчивых и порой нестабильных климатических условий. Поэтому необходимо оптимально использовать погодные условия», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.