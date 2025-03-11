Фермер Артем Лобеев из деревни Большое Панарино Задонского района вырастил к Международному женскому дню 50 тысяч тюльпанов. Артем уже несколько лет специализируется на выращивании томатов. В прошлом году для расширения бизнеса получил грант «Агростартап» на строительство современной технологичной теплицы площадью 1000 квадратных метров. По подсчетам Артема, она позволит минимум в два раза увеличить объемы производства.

Пока сезон томатов ещё не начался, фермер занимается выращиванием тюльпанов. Он использует инновационный и эффективный метод гидропоники.

Тюльпаны, которые выращивает фермер, отличаются разнообразием цветов и форм. Некоторые из них имеют лепестки, похожие на иней или мягкую бахрому. Другие — почти идеально треугольные, образуя при распускании звёздчатый контур. Третьи — махровые, напоминающие пионы.

«Государственная поддержка — это не просто финансовая помощь, это возможность для фермеров развивать производство, инвестировать в новые технологии и осваивать востребованные направления. Благодаря субсидиям, грантам и различным программам, липецкие аграрии получают шанс на рост и развитие. Важно, чтобы каждый фермер понимал, какие возможности предлагает государство. Для этого в Липецкой области постоянно проводится информирование предпринимателей, а также работа над упрощением доступа к программам поддержки», – не раз отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.