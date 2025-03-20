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Официальное опубликование

Постановление администрации городского округа город Елец от 20.03.2025 № 609 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Елец от 05.08.2020 № 915 «Об утверждении цен на платные услуги Муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство» (с изменениями от 31.08.2020 № 1006, от 23.11.2020 № 1518, от 01.02.2021 № 69, от 06.08.2021 № 1164, от 02.12.2021 № 1853, от 28.12.2021 № 2007, от 16.02.2022 № 247, от 21.06.2022 № 1198, от 01.11.2022 № 15 5 8, от 18.05.2023 №109, от 28.06.2024 № 1078)»

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