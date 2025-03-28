Благодаря дорожному нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Ельце отремонтировано 58 километров улиц, в том числе капитально — ул. Коммунаров, а также реконструирован аргамаченский мост через реку Ельчик.

Позитивные перемены коснулись не только городских магистралей, но затронули инфраструктуру Елецкого района, где обновили почти половину региональных трасс. А в текущем году тут отремонтируют еще 19 км региональных дорог.







Самый протяженный объект — 11,5 км дороги Елец — Каменское — ст.Хитрово — Воронец. Участок начинается после поворота на Голубевку и тянется до ст. Хитрово.

Полная замена покрытия и ряд сопутствующих работ ждет также 4 км дороги Казаки — Барановка и 3,6 км Елец — Долгоруково — Тербуны, это примерно от Воронца до Чернышевки. Еще один участок этой загруженной дороги отремонтируют в Долгоруковском районе.

В селе Нижний Воргол уже началась реконструкция моста через реку. Подрядчик построит новую переправу через Воргол чуть в стороне от существующей, после чего старое гидротехническое сооружение, не отвечающее требованиям безопасности, демонтируют. Работы профинансируют в рамках региональной программы «Развитие транспортной сети». Сдать новый мост подрядчик должен в 2026 году.

Национальный проект «Инфраструктура для жизни» стал преемником нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Благодаря ему за 6 лет, с 2019 по 2024-й, в Елецком районе обновили почти половину сети — 130 км региональных трасс и построили новый мост через Быструю Сосну между Талицей и Черкассами.

Кроме того, новое покрытие появилось на 26,5 км дороги Елец — Каменское — ст.Хитрово — Воронец, ее обновление продолжится и в этом году. Отремонтировано более 20 км трассы, которая соединяет Ключ Жизни и Маяк, 7 км от Ключа Жизни до Дерновки, 19 км дороги Елец — Талица — Красное, 11 км Маяк — Афанасьево, 10,5 км Черкассы — Ериловка — Голиково, более 15-ти км дороги от Черкассов до трассы М-4 «Дон», 8 км от Лукошкино до трассы Орел — Тамбов.

Всего в Липецкой области по национальному проекту с 2019 по 2024 г удалось обновить более 1960 км региональных автомобильных дорог и улиц городов, 34 моста, построить 2 мостовых сооружения и 40 км линий освещения.