Липецкая область в числе четырех регионов России примет военно-исторический лагерь «Страна Героев». Площадкой историко-просветительских и культурно-массовых мероприятий станет лагерь «Орленок» кластера загородных лагерей «Липецкие каникулы» в конце мая. На сменах особое внимание уделят воспитанию чувства ответственности, чести, долга и тому, что делает «Страну Героев» не просто местом отдыха, а настоящей школой духовной жизни.

За две смены по 14 дней подростков ждут занятия по общефизической, огневой, строевой и медицинской подготовке, ориентированию на местности, военно-поисковой работе, командные тактические игры, спортивные поединки, а также творческие конкурсы и задания. Важной частью программы «Страна Героев» станут встречи с ветеранами и действующими военнослужащими.

Участие в летних сменах лагеря бесплатное. Подать заявку на участие могут все желающие в возрасте от 12 до 17 лет на сайте странагероев.рф. Ребята не должны иметь медицинских противопоказаний для участия в детском военно-историческом лагере и занятий спортом и разделять ценности программы. Приём заявок закрывается за 30 дней до начала смены. Отбор участников проводится на конкурсной основе, учитываются достижения в спорте, олимпиадах, конкурсах, патриотической и творческой деятельности на основании чего формируется портфолио с приоритетными достижениями, количество которых – не более 10. В случае отсутствия портфолио участнику необходимо представить мотивационное письмо. Каждый желающий может подать только одну заявку, в один лагерь и на одно направление. Комиссия рассматривает как индивидуальные, так и коллективные заявки.

«Страна Героев» — это сеть военно-исторических лагерей, созданных Российским военно-историческим обществом в рамках национального проекта «Культура», который реализуется с 2019 года.

С 2025 года «Страна Героев» станет частью федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».

В 2025 году «Страна Героев» начнёт принимать участников в четырёх регионах России: Волгоградской, Липецкой, Омской областях и Республике Башкортостан.

«Военно-исторический лагерь «Страна Героев» предлагает подросткам уникальные возможности для развития и самопознания, что позволит им укрепить чувство гордости за свою страну и её героическую историю. И, конечно же, их ждут встречи со сверстниками со схожими интересами, новые знакомства, новые друзья. В общем, для липецких ребят это станет увлекательным и запоминающимся приключением», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.