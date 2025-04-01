Межрегиональный молодёжный форум «Эффективное поколение» состоится в спортивно-оздоровительном комплексе «Прометей» в Липецке 23-26 апреля. Регистрация доступна по ссылке до 3 апреля. Форум нацелен на создание инновационных условий для самореализации молодых людей и формирование ценностей бережливой личности на основе построения бережливого общества, создание новаторской коммуникативной среды для поддержки молодежных инициатив в области бережливых технологий, содействие самореализации молодежи, повышения уровня бережливых компетенций и навыков, а также обмен опытом между участниками.

В мероприятии примут участие сотрудники государственных структур Липецкой области, а также специалисты в области бережливых технологий, в том числе из ПСР ГК «Росатом».

Программа включает в себя различные форматы: мастер-классы, практические занятия, деловые игры и тренинги. В ходе работы форума будут организованы тематические дискуссии и проектные сессии, в которых примут участие ведущие эксперты России.

«Форум позволит подготовить кадровый резерв из эффективных сотрудников и студентов. На сегодняшний день это единственная в стране площадка, объединяющая бережливую молодежь», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.