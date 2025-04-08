Управление государственной службы и кадровой работы правительства Липецкой области представило на Форуме Труда в Санкт-Петербурге настольную профориентационную игру «Миссия Госслужащий. В поисках эффективных решений». Она разработана, чтобы в интерактивной форме познакомить студентов и старшеклассников с особенностями государственной гражданской службы, предоставить им объемные знания о профессии и помочь ответить на ключевые вопросы, возникающие у потенциальных и начинающих госслужащих.

На форуме разработчики представили игру и рассказали, что цель службы кадров — не только привлечь перспективных молодых людей на государственную службу, но и подготовить их к работе в государственных органах.

В Санкт-Петербурге для студентов вузов была проведена демонстрационная игровая сессия. Интерес к игре оказался настолько высоким, что мероприятие продлилось на полчаса дольше запланированного времени, так как участники не хотели расходиться.

Студенты получили не только полезные знания о профессии, но и яркие впечатления, а также памятные подарки от правительства Липецкой области.

Представленная практика вызвала широкий интерес и у участников стратегической сессии – кадровиков органов исполнительной власти из различных регионов страны. Многие из них выразили заинтересованность в масштабировании липецкого опыта и внедрении такой игры в своих регионах. «Интерес к липецкой практике на Петербургском Форуме Труда – это подтверждение эффективности инновационных подходов к работе с молодежью и значимости профориентационных инициатив», – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.