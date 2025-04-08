Всероссийский проект «Урок цифры» по квантовым технологиям стартует в школах Липецкой области 8 апреля. Ученикам расскажут, как применение квантовых вычислений повлияет на моделирование молекул и химических процессов и сделает возможным прорыв в достижении особых свойств материалов для дальнего космоса, энергетики, машиностроения, персонализированной медицины и фармацевтики. А ещё школьники узнают, как новые материалы изменят их жизнь: быт, мобильность и безопасность.

Образовательный проект традиционно пройдёт в формате очных и дистанционных занятий. На уроках покажут просветительский фильм, юные герои которого обсуждают с учёными возможности квантовых вычислений в создании новых материалов. Также школьников ждут игровые тренажёры – интеллектуальные задания для знакомства с устройством квантового компьютера и применением различных материалов в решении прикладных задач.

АНО «Цифровая экономика» совместно с госкорпорацией «Росатом» организовали проект «Урок цифры», который реализуется при поддержке Министерства просвещения и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Цель проекта — решение задач, поставленных в рамках национального проекта «Цифровая трансформация и экономика данных». Материалы для занятий можно найти на сайте урокцифры.рф.

«Липецкая область живет в эпоху цифровой трансформации и внедрения искусственного интеллекта во многие сферы жизни. Технологии упрощают нашу жизнь, но чтобы ими пользоваться, нужно понимать их природу и уметь управлять ими», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.