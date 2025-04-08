Проект «Другое дело» президентской платформы ««Россия — страна возможностей» запускает бонусную программу с призовым фондом 60 миллионов рублей для жителей Липецкой области. Также для участников приготовили экскурсии на закрытые объекты, гаджеты, мерч, закрытые медиа встречи, а также путешествие в Карелию, которое достанется четырём самым активным участникам. Розыгрыш пройдет в мае, а путешествие состоится в июле.

«Другое Дело» работает в формате игры: участники выполняют задания в мини-приложении ВКонтакте, копят баллы и обменивают их на призы. В 2025 году программа объединит восемь проектов платформы «Россия – страна возможностей», что даст участникам ещё больше вариантов для развития и получения наград.

Молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет могут пройти оценку своих умений, получить документ, подтверждающий их уровень компетенций, и получить возможность пройти стажировку в крупных компаниях.

Для тех, кто увлекается спортом, подготовлены специальные подарки: фитнес-коврики, умные скакалки и другие полезные вещи. А начинающие блогеры могут выиграть профессиональное оборудование, мерч и даже встретиться с известными авторами.

Проект регулярно проводит спецакции. Например, в рамках «Женского Дела» участники узнали о выдающихся женщинах-врачах и получили призы от партнеров.

Присоединиться к программе может любой желающий – нужно зайти в мини-приложение «Другое Дело» ВКонтакте и начать выполнять задания. «Это шанс для нашей молодёжи проявить себя, получить новые знания и использовать свои идеи для развития родного региона Уверен, липчане активно включатся в проект и покажут отличные результаты!» — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.