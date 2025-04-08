Старт проекту «Бизнес-вояж 2025» дали 7 апреля в центре «Мой бизнес» Липецкой области. Он направлен на выявление предпринимательского потенциала у студентов и школьников. «Бизнес-вояж» реализуется в регионе с 2022 года. В этом году поступило рекордное количество заявок – около 600. Первый этап проекта будет проходить в формате экскурсий и знакомства студентов с работой центров «Мой бизнес» в Липецке и Ельце.

Всего состоится 26 встреч с учащимися образовательных учреждений области. На первом таком мероприятии бизнес-тренер центра Маргарита Болдырева провела для ребят интерактивный квиз на тему предпринимательства, по итогам которого команды получили призы от партнёров проекта. До конца года участники проекта пройдут обучение азам предпринимательства на базе Центра поддержки одаренных детей «Стратегия». Лучшие участники интенсива будут отмечены на итоговом мероприятии, посвященном развитию предпринимательства в Липецкой области.

Проект «Бизнес-вояж» был высоко оценён Агентством стратегических инициатив. Он был включён в сборник лучших региональных практик по финансовой грамотности, подготовленный Министерством финансов Российской Федерации. Кроме того, проект был рекомендован Министерством экономического развития Российской Федерации для распространения в регионах.

Программа реализуется Министерством экономического развития Липецкой области и Центром «Мой бизнес» в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентоспособная экономика».

Управление Центром «Мой бизнес» осуществляет АНО «ЦПЭ Липецкой области». Эта организация была создана правительством Липецкой области и Липецкой торгово-промышленной палатой.

«У молодежи много интересных идей – свежих, современных, актуальных, достойных внимания. Почему бы не научить их воплощать свои проекты как стартапы? Тем более инструментов, которые могут эту задачу упростить – таких как льготные займы для молодых предпринимателей, гранты и субсидии, – у нас в регионе множество», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.